Marcos Leonardo resta una priorità: appuntamento rimandato a gennaio

Tiago Pinto insisterà per avere Marcos Leonardo a gennaio. Il dirigente ha lasciato intendere che è pronto un nuovo assalto al giocatore in inverno, forte dell’accordo trovato con l’attaccante agli inizi di agosto e poi sfumato per una serie di scherzi del destino. [...] Il giocatore aveva forzato la mano con il suo club, la Roma aveva anche fatto recapitare un’offerta valida (ma non totalmente convincente) e alla fine un insieme di eventi negativi hanno costretto il presidente Andres Rueda a bloccare tutto nonostante la precaria situazione economica della società: «In un paio di mesi un club storico come Santos si è ritrovato a lottare per non retrocedere, il coordinatore tecnico (Falcao, ndr) è stato licenziato, hanno cambiato allenatore e hanno venduto due ragazzi di 17 anni per 30 milioni di euro. Quindi la situazione si è complicata. Vendere il giocatore più importante durante la stagione era diventata una questione politica. Mi è dispiaciuto, ma è ancora un obiettivo», ha detto Pinto. E lo resterà fino alla sessione di mercato invernale quando la Roma (che sul versante femminile ieri ha definito la cessione record di Roman Haug al Liverpool, per oltre 100mila euro di cartellino) ci proverà di nuovo. Ma attenzione al Manchester United. [...]

(Il Messaggero)