Trigoria: Mourinho al lavoro con 12 giocatori. Ok Azmoun, aggregato il 2005 Joao Costa (VIDEO)

La Roma continua il lavoro a Trigoria in attesa di poter ritrovare infortunati e Nazionali. Dalle immagini pubblicate sui social dal club giallorosso sono 12 i giocatori che si vedono impegnati tra l'attivazione con esercizi di mobilità articolare e un successivo lavoro tecnico di ricezione e trasmissione con cambi di direzione. Come ieri, Azmoun ha confermato di essere al lavoro col resto del gruppo. Aggregati inevitabilmente alcuni Primavera, come il classe 2005 Joao Costa.

I giallorossi al lavoro questa mattina a Trigoria ?#ASRoma pic.twitter.com/TPSbDBA5Gs — AS Roma (@OfficialASRoma) September 6, 2023