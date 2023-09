MATTIOLI: "Non credo che Mourinho andrà via" - CIARDI: "Potendo penso che il tecnico cambierebbe 5 o 6 titolari"

Dalla conferenza stampa di Tiago Pinto alle considerazioni di campo: lungo le frequenze radiofoniche, durante la sosta delle Nazionali, si affrontano vari argomenti. "Non credo che Mourinho andrà via. Champions? La Roma non è stata costruita con quell'obiettivo", dice Mario Mattioli. "Potendo, oggi, senza avere restrizioni, credo che Mourinho cambierebbe 5 o 6 titolari per dare vita a un vero rinnovamento tecnico", aggiunge Augusto Ciardi.

Per Francesco Balzani "alla Roma serve un grande direttore sportivo".

Pinto molto positivo, è proiettato al futuro per l'arrivo di Marcos Leonardo. C'è motivazione per arrivare a fare risultati (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A me ieri Tiago Pinto è piaciuto tanto. Potendo, oggi, senza avere restrizioni, credo che Mourinho cambierebbe 5 o 6 titolari per dare vita a un vero rinnovamento tecnico (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non credo che Mourinho andrà via. Champions? La Roma non è stata costruita con quell'obiettivo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma serve un grande direttore sportivo. Pinto, secondo me, è un General Manager anche abbastanza preparato nelle sue mansioni ma non può e non deve occuparsi del mercato perché ha dimostrato più volte di non esserne all’altezza. Non è quel dirigente che si aspetta Mourinho e che si aspettano i tifosi. Non sono uno di quelli che dice che dovrebbe essere cacciato, ma la Roma ha bisogno di prendere uno che faccia quel determinato lavoro (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha una possibilità su tre di arrivare in Champions League, ma soltanto a condizione che i nuovi acquisti scendano in campo un tot numero di partite minime e che quindi garantiscano una certa continuità di prestazioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)