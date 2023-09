La Roma torna ad allenarsi in vista della trasferta di Genova. Presentata la terza maglia

La Roma ha iniziato la preparazione in vista della sfida contro il Genoa (in programma giovedì alle ore 20:45) e questa mattina ha lavorato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Ancora in gruppo Lorenzo Pellegrini, il quale sembra aver recuperato dall'infortunio ed è pronto a scendere in campo per aiutare i suoi compagni. Assente, invece, Chris Smalling.

La giornata di oggi ha regalato una grande gioia ai tifosi giallorossi, infatti la Roma ha svelato la terza maglia per la stagione 2023/24: regna il colore nero, sul quale spicca lo storico lupetto di Gratton. Presenti anche le strisce gialle, arancioni e rosse sulle spalle, mentre sulle maniche c'è un motivo che riporta in vita l'antica Roma.

