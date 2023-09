FOTO - Trigoria: ripresa degli allenamenti in vista del Genoa

Dopo il giorno di riposo concesso da Josè Mourinho a seguito del pareggio di Torino, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina. Si torna subito a far sul serio: in vista infatti c'è l'impegno infrasettimanale contro il Genoa di giovedì 28 settembre. Nella seduta odierna, come si evince dalla fote pubblicate dal club sui social, ha lavorato con il gruppo capitan Lorenzo Pellegrini.