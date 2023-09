Il caso Smalling: sparito dai radar senza alcuna informazione

Scomparso. Al punto che qualcuno, volendo fare una battuta, sostiene che sia stato rapito dagli alieni, ricordando gli incontri di terzo tipo di cui ci mise al corrente lui stesso dopo una vacanza estiva in Giamaica. O, anche, che sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di Chi l'ha visto con tanto di appello per segnalarne la presenza in qualsiasi angolo del mondo. Stiamo parlando di Chris Smalling, il centrale difensivo inglese che da settimane è fermo nell'infermeria di Trigoria per motivi sconosciuti a noi comuni mortali. Ha giocato (male) le prime tre partite di campionato, poi scomparso, volatilizzato, indisponibile, senza che ne sia stato mai spiegato il motivo. […] L'assenza del vero Smalling sta pesando in maniera evidente. Anche in maniera numerica perché se c'è un reparto corto è proprio quello dei difensori centrali. Non sarebbe il caso, allora, cara Roma, di farci sapere cosa ha il giocatore e quando potrà tornare?

(La Repubblica)