Avvio di stagione disastroso quello del Chelsea di Mauricio Pochettino, fermo a 5 punti in classifica dopo 6 giornate di Premier. Proprio per questo i blues già pensano al prossimo mercato di gennaio, l'esigenza è quella di pendere un attaccante. Come scrive il portale inglese, sono 3 gli obiettivi dei londinesi: Santiago Gimenez del Feyenoord, Lautaro Martinez dell'Inter e l'ex Tammy Abraham, attualmente ancora alle prese con l'infortunio al legamento crociato.

(teamtalk.com)

