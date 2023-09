SABATINI: "A Torino ho visto segnali positivi" - BALZANI: "Giocando come domenica, Aouar diventa un equivoco tattico"

A due giorni dal ritorno in campo contro il Genoa, nell'etere romano si analizza l'ultima prestazione dei giallorossi a Torino, giudicata positivamente da Sandro Sabatini: "Ho visto dei segnali positivi nella partita di domenica e la Roma vincerà a Genova". Si concentra sul modulo tattico, invece, Francesco Balzani: "Con uno schieramento come a Torino, Aouar diventa un po' un equivoco tattico perché non è ne un regista ne un 'box to box'. In quel modulo lì riesco a vederlo solo al posto di El Shaarawy"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Il Genoa è una buona squadra e se riesce ad andare in vantaggio come con Napoli e Lazio è difficile riprenderla. Sarà una partita difficile, ma i singoli sono in crescita salvo i terzini (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma a Torino non mi è dispiaciuta. Si appoggia su Lukaku ed è evidente e la squadra ne ha beneficio. Romelu fa le stesse cose che faceva con l’Inter di Conte. Ho visto dei segnali positivi nella partita di domenica e la Roma vincerà a Genova (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L'allenatore che mi sembra più pronto per una grande tra quelli che allenano squadre medio-piccole mi pare Palladino (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con uno schieramento come a Torino, Aouar diventa un po' un equivoco tattico perché non è ne un regista ne un 'box to box'. In quel modulo lì riesco a vederlo solo al posto di El Shaarawy (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

In due anni non mi ricordo mai una critica ai giocatori da quando c'è Mourinho, escluso il caso con Karsdorp. Fossi un calciatore della Roma dormirei tra due guanciali... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)