Lukaku-Roma, è fatta: domani alle 17 a Ciampino. Escluse lesioni per Dybala, ma è in dubbio per il Milan

Una giornata molto importante per la Roma e i suoi tifosi. Questa sera la società giallorossa ha trovato l'accordo con il Chelsea per l'arrivo di Romelu Lukaku: il centravanti belga si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito secco oneroso (5 milioni circa) e domani alle 17 atterrerà a Ciampino con l'aereo guidato da Dan Friedkin.

L'altra notizia riguarda Paulo Dybala, uscito per infortunio durante Hellas Verona-Roma. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, ma la 'Joya' resta in dubbio per la sfida di venerdì contro il Milan. Recupera, invece, Nicola Zalewski, il quale si è allenato regolarmente con il resto della squadra.

