Primavera: Roma-Fiorentina 0-0, segui in tempo reale. Al via il match. In attacco Costa, Misitano e Cherubini (VIDEO)

All.: Federico Guidi

Dopo l'importante successo in Supercoppa contro il Lecce la Roma Primavera di Federico Guidi è pronta all'esordio in campionato contro la Fiorentina di Daniele Galloppa . Il tecnico giallorosso si affida al 3-4-3 col tridente titolare formato da Costa , Misitano e Cherubini . Fischio d'inizio alle 16:30, partita visibile su Sportitalia. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-4-3): Vannucchi; Biagetti, Elia, Sadotti; Vigiani, Vitolo, Falconi, Denes; Presta, Sene, Rubino.

A disp: Tognetti, Scuderi, Spaggiari, Keita, Pisani, Maggini, Braschi, Kouadio, Guidobaldi, Fortini, Caprini.

All.: Daniele Galloppa

PRIMO TEMPO

13' - Prima occasione da gol anche per la Roma. Ci prova Misitano con un destro in diagonale, Vannucchi riesce ad opporsi.

11' - Ancora Sene pericoloso per gli ospiti con una cavalcata in area che coglie impreparato Golic, il portiere esce e sventa la minaccia.

7' - Grande occasione per la Fiorentina. Pallone in avanti per Sene che arriva al limite e calcia di potenza, para Marin.

1' - Inizia il match: il primo pallone è battuto dalla Fiorentina.