LIVE - Calciomercato Roma, positivi gli ultimi contatti con il Chelsea. Per Lukaku si punta a chiudere oggi e ad averlo contro il Milan

Potrebbe essere oggi il giorno utile per portare Romelu Lukaku in giallorosso. Da ormai tre giorni Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono a Londra per chiudere la trattativa. Ieri sono stati raggiunti anche dal presidente Dan Friedkin. Tutti gli aggiornamenti:

08.23 - Stando a quel che comunica il giornalista Filippo Biafora sul suo account Twitter, l'aereo sul quale si trovava ieri Dan Friedkin ripartirà con destinazione Roma. Atterraggio previsto alle 11.00

07.12 - Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante sul suo account Twitter, gli ultimi contatti tra Roma e Chelsea sarebbero andati a buon fine. Si punta a chiudere oggi con l'obiettivo di averlo tra i convocati nella sfida contro il Milan.

03.45 - Dovrebbe essere oggi il giorno della fumata bianca per Lukaku in giallorosso. L'esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce sul suo account Twitter la volontà del club capitolino di concludere oggi l'affare con prestito fissato a 5 milioni senza obbligo di acquisto.





AS Roma want Romelu Lukaku deal to be done by today ???? #ASRoma

Negotiations took place also on Sunday night with Chelsea and player side after €5m loan fee proposal. Roma are really pushing to get it sealed.

No mandatory buy clause included in the deal. pic.twitter.com/k8xpGE3zeB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023