BALZANI: "Anche con Lukaku Roma non da Champions" - CIARDI: "Centrocampo di Verona mi ricordava quello con Nzonzi e Pastore..."

Aspettando Lukaku, il punto guadagnato nelle prime 2 giornate di campionato dalla Roma fa discutere l'etere romano. "Il centrocampo di inizio partita col Verona mi ricordava quello di Di Francesco con Nzonzi e Pastore", la critica di Augusto Ciardi. L'eventuale arrivo del belga non basterebbe a rendere la Roma una squadra in grado di lottare per le prime 4 posizioni, secondo Francesco Balzani: "Perché i punti che può portarti il belga, te li toglie il portiere".

"So che è stato proposto anche Handanovic dopo Lloris e De Gea", rivela Jacopo Palizzi sulla questione portiere.

La Roma fa molta fatica. Quando Dybala esce, la Roma entra in difficoltà. Smalling non è in forma e senza Matic il centrocampo non è più lo stesso, specialmente se Renato Sanches non è in forma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il centrocampo di inizio partita col Verona mi ricordava quello di Di Francesco con Nzonzi e Pastore. Cristante, Paredes e Pellegrini, con Aouar, sono poco più che buoni giocatori: al di là degli schemi, manca la rapidità. Chi corre nella Roma? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella voglia di dominare l’avversario con quei giocatori di qualità in mezzo al campo a me non è dispiaciuta affatto (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve dare di più ma soprattutto deve rivedere le cose, a partire dalla difesa. Senza Sanches e Dybala sarà sicuramente più difficile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Quello di Rui Patricio è un errore di valutazione, un eccesso di presunzione quasi. È un problema che nessuno si è posto nonostante sia chiaramente in fase calante da ormai un anno, Svilar mi sembra un portiere con un potenziale importante che dovrebbe andare a fare almeno un anno di esperienza altrove. So che è stato proposto anche Handanovic dopo Lloris e De Gea (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Con Lukaku la Roma è più forte, sì. Ma non è ancora da Champions perché i punti che può portarti il belga, te li toglie il portiere (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Con Lukaku il problema del gol dovresti averlo risolto però è una condizione necessaria, ma non sufficiente, nella Roma come ci hanno dimostrato le prime due giornate di campionato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)