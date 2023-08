Roma, la falsa partenza e l’addio di mister Matic

Non si può vivere solo dell’attesa per Lukaku. La classifica della Roma parla chiaro: un punto in due partite è il peggior inizio dell’era Mourinho e bisogna risalire alla stagione 2020-21, con Paulo Fonseca in panchina, per trovare un precedente. La Roma non è l’unica squadra ad affrontare una falsa partenza, come hanno ampiamente dimostrato anche i risultati da altri campi, ma questa non è una consolazione. [...] Sulla carta, aspettando Big Rom che può spostare gli equilibri, la rosa a disposizione di Mou sembrava in ogni caso più ricca rispetto a quella della scorsa stagione. Almeno numericamente. Le cessioni di Matic – mister Matic come lo ha chiamato Mourinho, evidentemente ferito da quello che ha ritenuto un tradimento da parte di un suo fedelissimo – e di Ibanez sono forse state sottovalutate. Il serbo dava una sicurezza a centrocampo che, per motivi diversi, Paredes e Renato Sanches non possono ancora garantire. [...] Sembra enormemente in anticipo, ma va fatto un ragionamento anche su una data: giugno 2024. È la scadenza dei contratti di Mourinho, Rui Patricio, Spinazzola e Tiago Pinto. Più, nel caso arrivi, del prestito di Lukaku. Un tassello in più per il puzzle del futuro giallorosso: un’altra stagione senza gli introiti della Champions League sarebbe ancora più pesante da sopportare.

(corsera)