Ecco Paredes e Sanches: l'argentino prende la 16 col 'permesso' di De Rossi. Nuova offerta per Marcos Leonardo, il presidente Rueda: "Cessione più difficile da quando ha chiuso il mercato..."

Oggi sono stati ufficializzati due arrivi in casa giallorossa. Paredes ha scelto la maglia numero 16, Renato Sanches la 20. I due ex PSG dopo aver scattato alcune foto con la maglia della Roma hanno subito preso parte all'allenamento con i nuovi compagni.

Aggiornamenti dal fronte attaccante: la Roma ha ripreso i contatti per Zapata ed alzato l'offerta per Marcos Leonardo. Per il brasiliano si attendono risposte da parte del Santos.

Intanto Mourinho è prossimo a firmare un nuovo accordo con Adidas. Inoltre, lo Special One sarà testimonial delle competizioni UEFA per Sky.

MASSIMO ASCOLTO - IL MEGLIO DELL'ETERE ROMANO

