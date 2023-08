CORALLO: "Paredes colpo interessante e intelligente" - MATTIOLI: "Attacco? Occorre sperare che Belotti si ricordi di essere stato grande"

Il calciomercato della Roma entra sempre più nel vivo e nella mattinata odierna è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Leandro Paredes e dell'arrivo di Renato Sanches. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio del trasferimento del centrocampista argentino e non solo: "Paredes colpo interessante e intelligente", afferma Andrea Corallo.

"L'attacco della Roma? Si è parlato per un lungo periodo di due giocatori e poi non si è fatto niente, bisogna cercare soluzioni alternative", aggiunge Roberto Pruzzo. "Occorre sperare che Belotti si ricordi di essere stato grande", conclude Mario Mattioli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Gli arrivi di Paredes e Renato Sanches? Nei programmi della Roma non c'era l'idea di prendere l'argentino, la considero una toppa di lusso. Puoi ancora provare a rimetterlo in sesto al 100% e sebbene non mi faccia impazzire, non è l'ultimo degli ultimi. Per Renato Sanches serve un miracolo da parte dello staff romanista, ma quando gioca fa bene perché è forte, una mezzala completa (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Paredes è un colpo interessante e intelligente. Zapata? Non mi dispiacerebbe affatto se facesse tutta la preparazione atletica con l'Atalanta, è tra le migliori in Italia (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'attacco della Roma? Si è parlato per un lungo periodo di due giocatori e poi non si è fatto niente, bisogna cercare soluzioni alternative. Quando si è costretti a operare in queste condizioni ci sono sempre dei dubbi, speriamo si possano trovare giocatori che diano più garanzie (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mercato in attacco della Roma? Sono tre mesi che manca l'attaccante. Non sta arrivando e questo è un problema, la Roma si presenta alle prime due senza un attaccante. Non vorrei che poi si debba accontentare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il mercato della Roma davanti? Occorre sperare che Belotti si ricordi di essere stato grande (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)