UFFICIALE, Renato Sanches alla Roma in prestito con obbligo di riscatto condizionato: "È la squadra ideale per me". PINTO: "Lo seguivamo da tempo" (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Dopo Leandro Paredes, ecco un altro annuncio da parte della Roma: è ufficiale l'arrivo di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al 60% delle presenze. Ecco la nota del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Renato Sanches dal Paris Saint-Germain a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

'Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia'.

'Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me', le parole di Renato Sanches.

??????? | Renato Sanches ???

The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated midfielder!

The worldwide search for missing children continues in the meantime. ?

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/6GKQOyy9Oi

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2023