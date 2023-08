Calciomercato Roma: riavviati i contatti con l'Atalanta per Zapata, il centravanti vuole trasferirsi in giallorosso

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Leandro Paredes e chiuso per l'arrivo di Renato Sanches, la Roma è pronta a fiondarsi sul centravanti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la società giallorossa ha riavviato i contatti con l'Atalanta per Duvan Zapata. La trattativa tra le due società è in corso e l'attaccante colombiano vuole trasferirsi nella Capitale.

AS Roma have re-activated talks with Atalanta to sign Duván Zapata. Deal on as parties advance — he’s next target after Paredes and Sanches ????

New round of negotiations taking place as Roma want Zapata. pic.twitter.com/MptVY3bobE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023