La Roma torna in ritiro in Portogallo dal 22 luglio, il 6 agosto amichevole col Tolosa. Il West Ham apre al prestito di Scamacca

Si sta cominciando a delineare la preparazione estiva della Roma di Mourinho alla stagione 2023/24. Dopo l'addio alla tournée in Corea del Sud i giallorossi rinunciano anche all'amichevole a Singapore contro il Tottenham, con il Portogallo che dal 22 luglio ospiterà nuovamente la squadra capitolina. In chiave calciomercato il West Ham potrebbe aprire al prestito di Scamacca nei prossimi giorni, mentre piace in attacco Emegha dello Sturm Graz.

IL TEMPO - CALCIOMERCATO ROMA: IL WEST HAM VA VERSO L'APERTURA ALLA CESSIONE IN PRESTITO DI SCAMACCA

TOURNÉE ROMA: NIENTE SINGAPORE E COREA DEL SUD, A FINE LUGLIO SI TORNA IN ALGARVE. POSSIBILE SOGGIORNO A FARO

UFFICIALE: DARBOE IN PRESTITO AL LASK (COMUNICATO AS ROMA)

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'AUSTRIA: PER L'ATTACCO PIACE EMEGHA DELLO STURM GRAZ

RITIRO ROMA, UFFICIALE: IL 6 AGOSTO ALLE 19:30 AMICHEVOLE CONTRO IL TOLOSA ALLO STADIUM MUNICIPAL (COMUNICATO)

SERIE A: ANTICIPI E POSTICIPI DALLA 1A ALLA 4A GIORNATA. ROMA-SALERNITANA IL 20 AGOSTO ALLE 18.30. CONTRO IL MILAN VENERDÌ SERA

MOURINHO, LE MOTIVAZIONI SULLA SQUALIFICA DI 10 GIORNI: "HA LESO GRAVEMENTE LA REPUTAZIONE DI CHIFFI E MESSO IN DUBBIO I MECCANISMI DI DESIGNAZIONE"

CALCIOMERCATO ROMA, CAMBIA LA FORMULA PER LLORENTE: PRESTITO SECCO. PROSSIMA SETTIMANA ACCORDO PER KRISTENSEN

IN THE BOX - LE CONDIZIONI PER SABITZER E LE SENSAZIONI DI MOU PER DE PAUL

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

