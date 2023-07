PRUZZO: "La Roma deve essere pronta ad accontentare Dybala" - BALZANI: "Giallorossi da quinto/sesto posto in classifica per il momento"

Il calciomercato della Roma continua a essere l'argomento principale trattato dalle emittenti radiofoniche della Capitale: "Dybala? La Roma deve essere pronta ad accontentare le sue richieste", afferma Roberto Pruzzo. Francesco Balzani, invece, si sofferma sul mercato effettuato dai giallorossi fino ad ora: "Per il momento la Roma è da quinto/sesto posto in classifica, non di più".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

L'interesse delle altre società per Dybala preoccupa e per questo la Roma deve essere pronta ad accontentarlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dybala vuole la Roma e sia il suo entourage sia la società sono pronti a trattare. Non vedo perché non debba trovarsi un accordo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi convince il fatto che si riparta a sinistra ancora con Spinazzola (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per il momento la Roma è da quinto/sesto posto in classifica, non di più. I giallorossi sono migliorati in difesa e peggiorati a centrocampo e in attacco (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)