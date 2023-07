Le condizioni per Sabitzer e le sensazioni di Mou per de Paul

Un mese dopo l'approdo al Manchester United, l'agente Roger Wittmann parlava già di possibile riscatto in estate da parte degli inglesi. Poi la coda di stagione, con un problema fisico che gli ha fatto chiudere l'esperienza in Premier League in anticipo, le titubanze di ten Haag e il ritorno al Bayern. Che sta alla finestra. "Volete Marcel Sabitzer? Costa 18 milioni di euro. A meno che...". E qui entrano in scena i club interessati al prestito. Perché così come il Bayern a gennaio lo ha girato allo United, sperando nel rilancio, avendo il centrocampista austriaco sotto contratto per altre due stagioni, può giocarsi un'altra, l'ultima, carta del prestito affinché riesca a rivalutare il cartellino fino al punto che, chi eventualmente è intenzionato a prenderlo, lo riscatti a determinate condizioni, che poi sono le presenze stagionali. Per Marcel Sabitzer in prestito basta che si dia l'ok alla condizione del riscatto appena avrà giocato metà delle partite nella nuova squadra. È questa la base su cui trattare l'ingaggio temporaneo. Condizioni che conosce la Roma, ma anche il Besiktas, club che finora con maggiore convinzione ha stabilito contatti con il Bayern Monaco. Precedentemente anche il Barcellona aveva chiesto informazioni, ma non è andato oltre. Insomma, Sabitzer è sul mercato. Il Bayern ha capito che grosse offerte per il cartellino non ne arriveranno, dopo un biennio negativo. L'agente ha mandato per portare in dote proposte per il prestito, alle condizioni di cui sopra, con riscatto dopo tot presenze (il Bayern vorrebbe fissare l'obbligo a metà delle partite stagionali disputate). Il centrocampista austriaco guadagna circa 6 milioni di euro a stagione, e i tedeschi non sembrano disposti a partecipare al pagamento dello stipendio. Operazione non semplice, ma fra i nomi che circolano per la Roma, più degli altri, Sabitzer mette d'accordo allenatore e general manager.

Perché Kamada è uno dei preferiti di Mourinho, ma chi cerca informazioni con il club si sente dare sempre la stessa risposta: non è un obiettivo, abbiamo già calciatori con quelle caratteristiche (eppure l'allenatore lo vorrebbe...), mentre Renato Sanches piace molto più a Pinto che a Mourinho. Per McTominay c'è una pista inglese preferenziale, perché il Manchester United sa che in Premier League ci sono club pronti a pagare il cartellino.

Poi c'è Rodrigo de Paul. Piace a Mourinho? Certo che sì. Ma il tecnico è altrettanto certo che sia un obiettivo lontanissimo dalle possibilità della Roma. Anche De Paul, come Sabitzer, metterebbe d'accordo allenatore e dirigente. E verrebbe da chiedersi come potrebbe essere altrimenti.

LR24