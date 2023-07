Calciomercato Roma, cambia la formula per Llorente: prestito secco. Prossima settimana accordo per Kristensen

Diego Llorente tornerà alla Roma ma, al contrario di quanto si sosteneva recentemente, lo farà in prestito secco. Senza, dunque, alcun principio di riscatto, che sia diritto od obbligo. Roma e Leeds stanno perfezionando l'accordo e i due club torneranno a parlare la prossima settimana per chiudere l'affare legato a Kristensen, anche lui pronto a vestirsi di giallorosso in prestito secco.

?? @OfficialASRoma and @LUFC are sealing the agreement for #Llorente. He'll join Roma, but the formula has changed: it will be a simple loan - no option/obbligation to buy. Next week, Roma and #LUFC will also work to agree a simple loan deal for #Kristensen ?? @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2023