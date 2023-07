Nome nuovo per l'attacco della Roma. Come scrive il principale quotidiano austriaco, infatti, i giallorossi hanno messo gli occhi su Emanuel Emegha, centravanti olandese classe 2003 dello Sturm Graz e autore di 10 gol e 5 assist nell'ultimo stagione. 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita la richiesta del club austriaco. Sul giocatore anche Salisburgo e Feyenoord, che però non sembrano riscuotere il gradimento del ragazzo.

