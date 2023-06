Mourinho squalificato 10 giorni per il caso Chiffi, multa di 50mila euro alla Roma e al tecnico. Piace Sabitzer per il centrocampo

Altra stangata per José Mourinho dopo le quattro giornate di squalifica della UEFA post finale di Europa League. Il Tribunale FIGC ha deciso di squalificare il tecnico portoghese per dieci giorni (che partiranno dalla prima giornata) dopo le frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro Chiffi in occasione di Monza-Roma. Per lui e la Roma anche 50mila euro di multa a testa. In chiave calciomercato si segue Rui Silva del Betis per la porta, mentre a centrocampo piace molto l'austriaco Sabitzer del Bayern Monaco.

CASO MOURINHO-CHIFFI: 10 GIORNI DI SQUALIFICA ALLO SPECIAL ONE A PARTIRE DALLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A. 50MILA EURO DI MULTA SIA AL TECNICO SIA ALLA ROMA

"LA LEGGE (NON) È UGUALE PER TUTTI": MOURINHO SQUALIFICATO 10 GIORNI A PARTIRE DALLA PRIMA DI CAMPIONATO. I PRECEDENTI E LA "GRAZIA" CONCESSA A LULIC E PINAMONTI

