Stadio Roma, Veloccia: "Investiremo 25 milioni nella zona di Pietralata. Ridefiniremo l'area con l'impianto dei giallorossi e il Rome Technopole"

Roma Capitale sceglie Ostia Lido e Pietralata quali ambiti a cui destinare i finanziamenti, 70 milioni di euro, del Piano Regionale Lazio Fesr 2021-2027 per le Strategie territoriali. La Giunta, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, ha infatti approvato la delibera con cui candida i due contesti urbani e indica il piano degli interventi di sviluppo socioeconomico previsti: 45 milioni di euro per il litorale di Ostia e 25 milioni destinati invece alla realizzazione di un polo per l’innovazione tecnologica nella zona di Pietralata, a integrazione e completamento dell’intervento realizzato dalla fondazione Rome Technopole. Nell’area di Pietralata si prevede la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di un polo multi-tecnologico e transdisciplinare internazionale per la didattica, la ricerca ed il trasferimento tecnologico, specializzato soprattutto sulla Transizione Energetica e sostenibilità, Trasformazione Digitale, Bio farmaceutica e Salute.

"A Pietralata con questo investimento completiamo la ridefinizione dello Sdo introducendo due polarità, il nuovo stadio della AS Roma e il Rome Technopole, e consolidiamo la sua vocazione legata alla ricerca universitaria e scientifica e all’intrattenimento sportivo”, ha affermato l'assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

