VISNADI: "Scamacca scommessa che non farei" - FELICI: "Con lui, Morata e Frattesi Roma da Champions ma non da scudetto"

Scamacca, Frattesi e Morata sono i nomi che si rincorrono più spesso lungo le frequenze del calciomercato della Roma. Per Gianni Visnadi, quella sull'attaccante del West Ham "è una scommessa che non farei". I 3 messi insieme, invece, aprirebbero prospettive da Champions per Antonio Felici: "Con un mercato fatto da Frattesi insieme a Scamacca e Morata, saresti da primi quattro posti tranquillamente. Per lo scudetto, invece, mancherebbe qualcosa sulle fasce". Le percentuali di arrivo, infine, secondo Francesco Balzani: "60-40 tra Roma e Milan per Scamacca. Su Frattesi 55-45 per l'Inter".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Penso che ci siano alcune persone che non riescono mai a dire scusa, e tra queste c’è anche Mourinho. La sua carriera verrà letta non solo per i suoi risultati sportivi ma anche per i suoi atteggiamenti e questo lui non lo merita (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Chiedere scusa era soltanto un dovere sociale e di maturità personale, cosa che Mourinho non ha voluto far vedere. Dispiace perché è una personalità concreta con valori importanti dentro di sé (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

La Roma si è mossa bene. Ha rinnovato Smalling e penso sia la cosa migliore di questo mercato. Ora vediamo se riesce a concretizzare quello che manca da qui al 30 e poi vediamo se trova le soluzioni in attacco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Non capisco perché Zaniolo sia stato venduto a 15 milioni se poi Berardi viene valutato il doppio. Purtroppo a Roma siamo contenti quando ci si sbarazza di alcuni giocatori, è il caso anche di Ibanez che per due derby sbagliati viene messo in vendita a 15-20 milioni (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Scamacca, oltre ad aver fatto pochi gol, ha anche buchi a livello di presenze se guardiamo stagione per stagione. È una scommessa che non farei (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Per me, con un mercato fatto da Frattesi insieme a Scamacca e Morata, saresti da primi quattro posti tranquillamente. Per lottare per lo scudetto, invece, mancherebbe ancora qualcosa di importante sulle fasce (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Scamacca non è una garanzia, sia per quanto riguarda gol sia dal punto di vista fisico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Percentuali di arrivo di Scamacca e Frattesi? A parità di offerta, l'attaccante vuole solo i giallorossi. Quindi direi 60% Roma e 40% Milan. Sul centrocampista metterei la Roma subito dietro l'Inter: 55% per i nerazzurri e 45% ai giallorossi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)