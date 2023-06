Paulo Dybala continua a godersi le vacanze in attesa del raduno a Trigoria fissato il 10 luglio. L'argentino si trova a New York in compagnia della sua fidanzata, Oriana Sabatini, e proprio lei ha pubblicato su Instagram alcuni video e scatti della magnifica avventura in America. Inoltre i due hanno realizzato l'incredibile esperienza di sorvolare la città su un elicottero.

