Milan, casting per la punta: Scamacca prima scelta, poi Morata e Openda

[...] Il Milan ha ben presente la scheda del candidato Gianluca Scamacca: 24 anni, un potenziale espresso e in gran parte ancora da esprimere. Nella logica aziendale del club, perfetto: l’investimento avrebbe rischi contenuti, Scamacca ha ormai esperienza in Serie A e in campo europeo, e buone possibilità di valorizzarsi ulteriormente in rossonero. [...] Per gli inglesi il quarto acquisto più caro: motivo per cui oggi vorrebbero rientrare dalla spesa e non cedere il giocatore in prestito. Soluzione (con eventuale opzione di riscatto) gradita invece al Milan. La presenza dell’a.d. rossonero Giorgio Furlani a Londra è legata alle trattative in fase di definizione con il Chelsea per Loftus-Cheek e Pulisic, ma non è da escludere che passi da una zona all’altra della City e più precisamente da Stamford Bridge all’indirizzo del West Ham…

Non ci sarebbe bisogno di passare da Madrid per trattare Alvaro Morata: la situazione contrattuale è già definita. Con un bonifico da dieci milioni l’ex juventino si libera: è il valore della clausola rescissoria. Rispetto a Scamacca, Morata ha un curriculum molto più ricco di gol (nove stagioni in doppia cifra in carriera) ma a differenza del collega di reparto ha meno possibilità di diventare grande in rossonero. [...]

(gasport)