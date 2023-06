Ancora uscite, obiettivo 30 milioni di plusvalenze quasi raggiunto: Carles al passo d'addio, per Ibanez spunta il Napoli. In entrata piace Fred

Alla fine il 30 giugno è arrivato. Data importante per il mercato giallorosso, vista la necessità di raggiungere un tot. di plusvalenze per l'accordo siglato con l'UEFA. Nella mattinata di oggi la Roma ha trovato un accordo definitivo con il Celta Vigo per la partenza di Carles Perez, la cui cessione frutterà 5,2 milioni più bonus alle casse giallorosse. Rimane in uscita Roger Ibanez: per il futuro del brasiliano è spuntata l'ìpotesi Napoli, ma le richieste del gm Pinto (35 milioni di euro) hanno portato i partenopei a prendere tempo. Dall'Inghilterra arriva un nome nuovo per rinforzare la mediana: Fred, centrocampista del Manchester United. Intanto, ancora terapie per Tammy Abraham, intenzionato a tornare il prima possibile.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, CARLES PEREZ AL CELTA VIGO: LIMATI GLI ULTIMI DETTAGLI. 5,2 PIU' IL 5% DELLA RIVENDITA AI GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO, CARNEVALI: "NESSUNA OFFERTA PER FRATTESI CI SODDISFA FINORA. SCAMACCA? PREFERIREI RESTASSE AL WEST HAM"

CALCIOMERCATO ROMA: IBANEZ PIACE AL NAPOLI, PER ORA NESSUNA TRATTATIVA. PER GLI AZZURRI VALUTAZIONE ECCESSIVA

SERIE A, LE DATE DEL CALENDARIO: AL VIA IL 20 AGOSTO E SI CHIUDE IL 26 MAGGIO, UN SOLO TURNO INFRASETTIMANALE. COPPA ITALIA: GLI OTTAVI TRA DICEMBRE E GENNAIO

FOTO E VIDEO - EL SHAARAWY NO STOP ANCHE IN VACANZA: ALLENAMENTO CON L'AMICO E IL KIT GIALLOROSSO

INSTAGRAM, TERAPITE E PISCINA PER ABRAHAM: "DIO, POTREI NON CAPIRE IL PIANO ORA MA HO FIDUCIA IN TE" (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, DALL'INGHILTERRA: MOURINHO VUOLE FRED

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24