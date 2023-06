Dopo l'arrivo di Aouar e l'interesse per Davide Frattesi, conteso da altri club italiani, per il centrocampo giallorosso circola anche il profilo di Fred del Manchester United: secondo quanto scrivono in Inghilterra, José Mourinho vorrebbe il centrocampista brasiliano, arrivato allo United nel 2018 proprio quando il portoghese allenava i Red Devils. Il classe 1993, in scadenza con il club inglese nel 2024, è infatti dietro ai compagni nelle gerarchie di Ten Hag.

(thesun.co.uk)

