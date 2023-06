Calciomercato Roma: Ibanez piace al Napoli, per ora nessuna trattativa. Per gli azzurri valutazione eccessiva

Con l'addio imminente di Kim, il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo da mettere a disposizione di Rudi Garcia. In mattinata era circolato il profilo di Roger Ibanez in ottica Napoli e, secondo le informazioni del sito dedicato al calciomercato, la valutazione della Roma di 35 milioni è ritenuta eccessiva dalla dirigenza azzurra. Il giocatore, però, piace ed è da considerarsi nella lista dei centrali post Kim. Al momento, comunque, non c'è nessuna trattativa tra Roma e Napoli per il brasiliano.

Inoltre, Ibanez interessa a vari club di Premier League (Aston Villa, Fulham, Newcastle, Tottenham e West Ham) e Liga (Atletico Madrid), ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale degna di nota alla Roma.

(calciomercato.it)

