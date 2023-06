Calciomercato Roma: Ibanez nel mirino del Napoli

Con l’addio di Kim Min-Jae, direzione Bayern Monaco, il Napoli deve lavorare per trovare in sostituto del sud coreano. Il club azzurro sta valutando più piste: contattato Kevin Danso, ma il Lens ha preparato il rinnovo di contratto fino al 2026, e non è un mistero che a De Laurentiis piaccia Scalvini. Come scrive il quotidiano torinese, però, l’obiettivo finora tenuto sotto traccia è Roger Ibanez, 24enne italo-brasiliano in uscita della Roma che potrebbe trovare meno spazio in giallorosso dopo l'arrivo di N'Dicka.

(tuttosport)