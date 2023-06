Calciomercato Roma, Carles Perez-Celta Vigo: limati gli ultimi dettagli. Oggi si chiude

Dopo le schermaglie dei giorni passati, Roma e Celta Vigo sono tornate ad avvicinarsi già nella giornata di ieri con l'intenzione di trovare un accordo per il ritorno, stavolta a titolo definitivo, di Carles Perez in Spagna. Nella passata stagione, l'esterno cresciuto nel Barcellona ha realizzato 3 gol e fornito 5 assist in 35 presenze.

10.15 - Come scrive su Twitter il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, il piano è che l'affare possa chiudersi definitivamente oggi, giorno entro il quale la Roma deve produrre una serie di plusvalenze per rispettare i paletti dell'Uefa.

El plan es que Carles Pérez al Celta se cierre definitivamente hoy. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 30, 2023

9.20 - In mattinata sono avvenuti gli ultimi contatti per limare i dettagli: Carles Perez oggi tornerà a vestire la maglia del Celta Vigo.

