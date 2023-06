Calciomercato Roma, in via di definizione la cessione di Carles Perez al Celta Vigo

La cessione di Carles Perez al Celta Vigo sembra aver ottenuto una svolta importante. Secondo quanto riporta l'esperto in calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, la trattativa tra la Roma e il club spagnolo sarebbe in dirittura d'arrivo e si starebbe trattando per chiudere proprio in questi minuti ad una base di 5 milioni e mezzo.

