PRUZZO: "Icardi sarebbe il massimo per la Roma" - FELICI: "Prima serve un grande nome, poi il contorno come Adama Traoré..."

La ricerca di un attaccante è tra i principali argomenti nel calciomercato della Roma. "Rimango dell'idea che Icardi sarebbe il massimo per la Roma", il pensiero di Roberto Pruzzo. "E’ un po’ un rischio", dice Stefano Agresti che conclude chiedendosi: "Quando tornerà Abraham, cosa te ne fai di Icardi?".

La corsa a Frattesi è l'altro tema all'ordine del giorno. Augusto Ciardi si mostra pronto a farsene una ragione se la trattativa non dovesse decollare: "Non è che la Roma avrebbe perso Paul Scholes...".

La Roma sta facendo bene sul mercato, la società ha fatto quello che doveva fare, ha preso due calciatori svincolati che possono dare il loro contributo. Serve un attaccante, io ho fatto il nome di Icardi e rimango della mia idea che questo calciatore sarebbe il massimo per la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma con Icardi sarebbe al sicuro. Lo stipendio è di 9 milioni ma possono anche fare una proposta diversa, secondo me è un’operazione che la Roma dovrebbe fare (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello che mi interessa è capire quale grande attaccante prenderà la Roma per sostituire Abraham. Sarò schematico ma secondo me vanno comprati prima i pilastri e poi si va sui contorni, come può essere Adama Traoré (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma non prende Frattesi non è che ha perso Paul Scholes. Amen, ce ne faremo una ragione (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Domani è primo luglio, la Roma ha l’offerta per Frattesi e, se l’Inter tentenna, i giallorossi possono tentare il sorpasso (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Icardi? E’ un po’ un rischio, è del 93, fa trent’anni. Devi anche chiederti come mai all’Inter non andava bene, nell’Argentina non andava bene, al PSG lo stesso, se uno litiga con tutti una domanda va fatta. Francamente il dubbio che sia colpa sua mi viene. Poi quando torna Abraham che ci fai con Icardi? (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)