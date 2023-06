A Trigoria è l'Aouar day, ufficiale l'arrivo dell'ex Lione: "Felice di aver firmato per un grande club". Mercato: si lavora per Scamacca

Il mercato deve ancora aprire ufficialmente, ma la Roma ha già messo a segno il primo colpo per la nuova stagione. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 che si è svincolato dal Lione e oggi è stato presentato con la sua nuova maglia giallorossa, la numero 22. Il fantasista ha detto di essere felice di aver firmato con un grande club, parlando già un ottimo italiano. Il general manager Tiago Pinto ha espresso orgoglio per la scelta di Aouar di firmare per la Roma nonostante le tante squadre interessate a lui. Il mercato giallorosso, però, non terminerà di certo con l'ex Lione: il club ha iniziato a lavorare all'arrivo in prestito di Gianluca Scamacca, che potrebbe arrivare dal West Ham in prestito. Ha parlato anche Wijnaldum: "Il mio futuro è incerto, voglio giocare".

