Calciomercato Roma, Frattesi e Scamacca sognano il ritorno

Provengono entrambi dalle giovanili della Roma e sono entrambi sulla lista di Tiago Pinto: Davide Frattesi e Gianluca Scamacca non aspettano altro che una chiamata da Trigoria. Come riporta il sito specializzato in calciomercato, il gm giallorosso avrebbe chiesto al centrocampista di aspettare la prima settimana di luglio, quando Pinto avrà maggiore libertà dal punto di vista economico per tentare l'affondo e sfruttare il 30% di sconto e magari inserire alcuni Primavera (a Carnevali piacciono Volpato e Missori). Scamacca invece si è offerto alla Roma e la sua intenzione è quella di muoversi in prestito con diritto di riscatto, l'unica formula con la quale potrebbe tornare nella Capitale. Il primo nome in casa Roma è Morata, ma di fronte a questa chance Pinto non si tirerà indietro.

(calciomercato.com)