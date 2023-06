Ranking UEFA, la Roma chiude la stagione al decimo posto con 97.000 punti

Terminata la finale di Champions League, si è conclusa la stagione europea 2022/23 e anche il ranking UEFA è stato aggiornato per l'ultima volta. Nonostante la sconfitta contro il Siviglia nell'ultimo atto dell'Europa League, la Roma può ritenersi soddisfatta per il percorso fatto e si è piazzata al decimo posto in classifica grazie ai 97.000 punti totali guadagnati nell'arco delle ultime cinque stagioni. Ecco nel dettaglio i punti ottenuti dalla società giallorossa: 17.000 della stagione 2018/19, 11.000 2019/20, 24.000 2020/21, 23.000 2021/22 e 22.000 2022/23).

La prima italiana in classifica è la Juventus (ottava a quota 101.000), mentre l'Inter è undicesima con 96.000.

(uefa.com)

