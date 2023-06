UFFICIALE: Aouar è un nuovo giocatore della Roma, contratto fino al 2028. Il centrocampista: "Progetto giusto per me". PINTO: "Ha le qualità per crescere costantemente" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Houssem Aouar è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua avventura con il Lione e ha firmato un contratto fino al 2028. Ecco la nota del club: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

'Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia', ha dichiarato Aouar. 'Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto'.

We are delighted to confirm the signing of the Algerian midfielder!

