Instagram, Aouar: "Sono davvero felice di essere entrato a far parte di questa grande famiglia. Daje Roma" (FOTO)

E' arrivata questo pomeriggio l'ufficialità dell'acquisto di Houssem Aouar, che si legherà alla Roma fino al 2028. Non tarda ad arrivare l'aggiornamento sul profilo Instagram del nuovo numero 22 giallorosso, che ha già cambiato foto profilo impostandone una scattata durante la sua prima intervista. L'algerino ha pubblicato la stessa foto anche in un post salutando tutto il popolo romanista: "Sono davvero felice di essere entrato a far parte di questa grande famiglia. Daje Roma" la didascalia che accompagna l'immagine.