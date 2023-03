Roma-Sampdoria si avvicina, domani la ripresa degli allenamenti. Mercato: Mou alza il pressing per Ndicka

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e domani la Roma tornerà a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 18.

Intanto si continua a parlare di calciomercato e Tiago Pinto monitora svariati calciatori sia per la difesa (Ndicka su richiesta di Mourinho, Singo e Semedo) sia per l'attacco (Nzola).

Per quanto riguarda le nazionali, nella sfida tra Polonia e Albania si sfideranno Zalewski e Kumbulla, i quali partiranno titolari. In campo dal 1' anche Wijnaldum (Olanda-Gibilterra) e Bove (Under 21, Italia-Ucraina).

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

