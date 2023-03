Idea Roma: ecco Singo con Nzola

Un terzino destro di qualità e un centravanti da doppia cifra. Due ruoli su cui investire per la prossima stagione, aspettando prima di sapere come andrà l’incontro tra José Mourinho e Dan Friedkin. La Roma ha bisogno di rinforzare la rosa, di allungare la panchina e trovare giocatori da un rendimento costante e superiore rispetto a quello degli attuali padroni del ruolo. [...] Per il momento sia Singo che Nzola sono monitorati con attenzione da Tiago Pinto che lavora sulla fattibilità delle operazioni ma anche sulla situazione legata alle cessioni. La Roma ha bisogno di risorse da poter poi investire sul mercato, ottemperando quindi alle regole del Fair Play Finanziario. Resta soprattutto da sciogliere il nodo legato alla panchina, con Mourinho in attesa di un segnale da parte di Friedkin per incontrarsi e parlare dei piani futuri della società. [...] Qualcosa si muove sul mercato, aspettando le uscite ma anche un quadro più chiaro sul futuro della panchina giallorossa.

