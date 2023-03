Qualificazioni EURO2024, Olanda-Gibilterra: Wijnaldum in campo dal 1'

L’Olanda di Ronald Koeman è chiamata a riscattare la pesante sconfitta subita dalla Francia per 4-0 nel match d’esordio delle qualificazioni a EURO2024. Questa sera alle ore 20:45, gli ‘Oranje’ avranno l’opportunità di conquistare i primi tre punti nel girone, ma per farlo dovranno battere Gibilterra. Partito titolare contro la nazionale transalpina, il centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum scenderà di nuovo in campo dal primo minuto.