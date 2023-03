Calciomercato Roma: per la fascia spunta anche l'ipotesi Semedo del Wolverhampton

Non solo il difensore centrale, la Roma, viste le condizioni di Karsdorp, e il basso rendimento di Celik, starebbe guardando anche al terzino destro. Come scrive il giornalista di Marca Ekrem Konur tra le ipotesi ci sarebbe anche Nelson Semedo, classe '93 del Wolverhampton. Il portoghese ex Barcellona e Benfica potrebbe lasciare il club in caso di retrocessione dei Wolves.





?AS Roma are monitoring the situation of Wolves' 29-year-old Portuguese right-back Nélson Semedo. ?? ?#WWFC ?#ASRoma

⚠️Wolves right-back Nelson Semedo is expected to leave the club at the end of the season if they are relegated from the Premier League. pic.twitter.com/ji3G6sp4BI

