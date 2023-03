VOCALELLI: "Se fossi Mourinho rifletterei molto prima di andarmene" - CORALLO: "L'acquisto di Nzola non mi dispiacerebbe"

Il futuro di José Mourinho e la prossima sessione di calciomercato, con uno sguardo al prossimo match di campionato contro la Sampdoria. Sono questi i temi preponderanti lungo le frequenze radiofoniche romane. "I giallorossi rappresentano un club ambizioso con una grande dirigenza, se fossi Mourinho rifletterei molto prima di andarmene", spiega Alessandro Vocalelli. Andrea Corallo, invece, si concentra sul mercato in entrata: "L'acquisto di Nzola non mi dispiacerebbe". Focus sui centravanti che potrebbero prendere il posto di Tammy Abraham, infine, con Antonio Felici: "Continuo a preferire un bomber come Lukaku a una giovane scommessa come Hojlund".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se guardo il calendario questa giornata di Campionato è pro Roma, le altre hanno partite più difficili (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Questa Sampdoria non può essere un ostacolo importante per la Roma. Credo che Mourinho confermerà la difesa a tre, magari abbassando Celik. Il portoghese ha il dovere di portare i risultati che la proprietà si aspetta (MASSIMO CECCHINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se la Juventus dovesse riavere i punti che le sono stati tolti, per la Roma sarebbe molto difficile rientrare nella corsa al quarto posto. Contro la Sampdoria non sarà una partita sbilanciatissima a favore dei giallorossi. Più passa il tempo più si va verso la permanenza di Mourinho anche nella prossima stagione (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve approfittare degli incroci a suo favore in questo turno di campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma dovrà avere rispetto della Sampdoria, ma se vuole andare in Champions League deve batterla al di là delle assenze. I giallorossi rappresentano un club ambizioso con una grande dirigenza, se fossi Mourinho rifletterei molto prima di andarmene (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma deve affrontare tutti con grande attenzione. Temo che Mourinho non resti (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Al momento non c'è stato ancora nessun incontro tra Mourinho e i Friedkin, anche se ora i tempi sono maturi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

L'acquisto di Nzola non mi dispiacerebbe, in una squadra di Mourinho potrebbe fare molto bene. Potrebbe essere il nuovo Milito (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Di Mancini e Cristante ciò che impatta è l’ingaggio molto alto. Dovrebbero essere dei comprimari, ma hanno un contratto che li rende parte dello zoccolo duro della squadra (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La stagione della Roma può essere fallimentare o trionfante, non c’è una via di mezzo. I giallorossi sono cresciuti in tutto rispetto alla scorsa annata. Se la Roma centrerà la qualificazione in Champions potrà provare a prendere dei giocatori che piacciono a Mourinho (ANGELO MANGIANTE, Tele Radio Stereo, 92.7)

Hojlund è un calciatore molto efficace, non faccio fatica a credere che possa valere 40 milioni di euro sul mercato, rispetto all’Abraham di oggi tanti attaccanti potrebbero prendere il suo posto ma io continuo a preferire un bomber come Lukaku a una giovane scommessa come il danese (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do Io Tokyo)