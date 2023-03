Parla Serra: "Non ho offeso Mourinho". Fiducia per il rinnovo di Smalling, spuntano le ipotesi Laporte e Dahoud. Al Verano ricordato Foschi

-2 giorni al ritorno in campo in Europa League: tra i sorrisi la Roma si prepara alla sfida contro la Real Sociedad, in programma giovedì all'Olimpico e valida per l'andata degli ottavi di finale. Nel frattempo l'arbitro Marco Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma, ha commentato l'episodio dell'espulsione di José Mourinho: "Non ho detto nulla che potesse offenderlo. Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area'".

Sul fronte mercato, secondo quanto raccolto, si registra fiducia per il rinnovo contrattuale di Chris Smalling dopo l'incontro tra Tiago Pinto e il rappresentate del difensore. Accostati in ottica giallorossa, inoltre, i profili di Laporte e Dahoud.

Infine, oggi presso il Cimitero del Verano è stato anche ricordato Italo Foschi, nato 139 anni fa, fondatore della Roma. All'evento ha partecipato anche Francesco Pastorella, direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations del club, che ha celebrato Foschi: "Noi non saremmo qui se non ci fosse stato lui".

