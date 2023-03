CORALLO: "Metterei Belotti contro la Real Sociedad" - FELICI: "Tuchel? Avrebbe grandi difficoltà qui..."

Dopo la vittoria con la Juventus per la Roma si riapre il capitolo europeo, con l'andata degli ottavi di Europa League che vedrà la Real Sociedad come prossimo scoglio. "Metterei Belotti giovedì" è l'idea di Andrea Corallo. "Credo sarà il turno di Llorente" aggiunge Riccardo Trevisani pensando all'assenza di Ibanez, squalificato.

In mattinata, intanto, voci su un possibile interesse per Tuchel in caso di addio di Mourinho a fine stagione. "In un ambiente come quello di Roma, se non c'è una società che para ogni colpo, lo vedrei in grande difficoltà" è l'opinione di Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Per la partita di giovedì non sono tranquillo, si preannuncia molto difficile. Se Smalling non è in campo, Mancini e Ibanez si perdono in un bicchiere d’acqua. Se Mourinho dovesse fare un po’ di turnover con il Sassuolo, temo che rischierebbe una nuova debacle (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per la Roma vincere contro la Juventus dovrebbe diventare la normalità. Questa squadra è altalenante, finora Mourinho e i giocatori non sono riusciti a dare continuità (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Metterei Belotti giovedì, è una partita scorbutica, in cui c’è da fare a botte e magari trovare la zampata in area di rigore (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La vittoria con la Juventus è importante e preziosa. La partita non è stata bella, ma la Roma l’ha giocata come doveva. Le tre squadre che avranno meno alti e bassi andranno in Champions. La scelta di sospendere la squalifica di Mourinho è stata anomala. La Roma è discontinua nel 2023 come lo è stata nel 2022 (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso a una partita da 'Under' tra Roma e Real Sociedad non solo giovedì ma considerando andata e ritorno. Credo sarà il turno di Llorente (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho vuole restare a Roma, spero che questo mese, in cui ci sarà la sosta, possa permettere all'allenatore di fare chiarezza coi Friedkin. Il tecnico ha già chiaro tutto: vuole stare qui e sa dove vuole arrivare (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tuchel? A me non è mai piaciuto, non mi ha mai convinto anche se dopo che ha vinto la Champions non gli si può dire niente. In un ambiente come quello di Roma, se non c'è una società che para ogni colpo, lo vedrei in grande difficoltà (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)