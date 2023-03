Calciomercato Roma, dalla Germania: anche i giallorossi interessati a Dahoud. Lascerà il Borussia Dortmund a parametro zero

Tiago Pinto si sta già muovendo per rinforzare la Roma in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva tedesca, tra i numerosi club interessati a Mahmoud Dahoud ci sono anche i giallorossi. Il classe '96 ha il contratto in scadenza a giugno e non rinnoverà con il Borussia Dortmund, motivo per cui è seguito da molte società estere: Leicester, Betis, Siviglia, Arsenal, Galatasaray, Fenerbahce e Atletico Madrid. Non mancano apprezzamenti dall'Italia, infatti oltre alla Roma piace anche a Napoli e Milan.

(sport.sky.de)

