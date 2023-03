Calciomercato Roma: Laporte in uscita dal City. Giallorossi e Juventus alla finestra

Le squadre alla ricerca di un centrale difensivo mancino in estate potrebbero avere una grande occasione a disposizione. E' quella che potrebbe rivelarsi con Aymeric Laporte, finito ai margini del Manchester City e pronto a partire a fine stagione. In Italia, secondo quanto riportato, sul centrale classe 1994 nazionale spagnolo ma nato in Francia, si potrebbero muovere la Juventus e la Roma di Mourinho, che nelle scorse sessioni, a più riprese, ha cercato un centrale con quelle caratteristiche.

Laporte ha un contratto fino al 2025 col Manchester City, con uno stipendio da quasi 7 milioni di euro.

(calciomercato.it)

