Stadio Roma, in corso il Consiglio del Municipio. Pareri positivi dalle commissioni (FOTO)

DA VIA TIBURTINA ANNALISA FERRANTE - In programma questa mattina, con convocazione alle 9 e previsione di fine lavori stimata alle 13, il Consiglio del Municipio Roma IV, quello che include anche i terreni di Pietralata, ha all'ordine del giorno temi riguardanti il futuro stadio della Roma.

10.35 - E' il turno dei consiglieri. Roberto Santoro (FDI) ha espresso varie criticità riguardo la realizzazione dello stadio, in primis riguardo la viabilità e i parcheggi che andrebbero realizzati ed ha chiesto al presidente della 'commissione assetto territorio' che nel prossimo consiglio sia portato un plastico dello stadio per avere un’idea concreta del progetto. Si fa notare assenza dell’assessore ai lavori pubblici che era atteso da molti consiglieri municipali.

10.30 - Sono stati esposti i pro e i contro sulla realizzazione dello stadio da parte dei vari presidenti delle commissioni del IV Municipio. Questi i pareri delle varie commissioni:

Commissione assetto territorio: dopo aver fatto il riepilogo di tutti i passi svolti dal primo incontro risalente ad ottobre riguardo lo stadio, ha espresso il parere favorevole.

Commissione ambiente: parere favorevole purché sede di progettazione definitiva si tenga sempre d’occhio la natura e il rispetto per la biodiversità, l’ospedale Pertini e le costruzioni in Via del sedano.

Commissione Sport e cultura: favorevole su tutto.

Commissione affari generali: favorevoli sia per delibera che per osservazioni.

9.46 - Via al Consiglio municipale per approvare l’interesse delle commissioni municipali sulla realizzazione del nuovo stadio della Roma. Prima dell'inizio dei lavori si è tenuto un minuto di silenzio in memoria del senatore Astorre.