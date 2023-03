Meno due alla Real Sociedad: arbitra Kovacs, domani alle 18.30 la conferenza di Mourinho e Pellegrini. Due giornate a Kumbulla, verso l'addio a fine stagione

Antivigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che la Roma giocherà giovedì alle ore 21 in casa della Real Sociedad. L'arbitro della sfida sarà Istvan Kovacs, direttore di gara della finale di Conference League vinta dai giallorossi contro il Feyenoord. Domani la squadra di José Mourinho si allenerà alle 12.15, prima di partire alla volta della Spagna, dove lo Special One e Lorenzo Pellegrini interverranno in conferenza stampa alle 18.30.

Spostandoci al campionato, il Giudice Sportivo ha squalificato Marash Kumbulla per due giornate e gli ha comminato una multa di 5mila euro, dopo l'espulsione contro il Sassuolo. L'albanese potrebbe partire a fine stagione: su di lui ci sono Torino, Bologna, Fiorentina e Lecce. Sempre sul fronte mercato, si avvicina l'arrivo a titolo definitivo di Jordan Majchrzak, come spiegato dal responsabile del settore giovanile del Legia Varsavia Marek Sledz, che ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto una buona offerta, ci sono tutti i presupposti per il trasferimento".

